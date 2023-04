Così il presidente della Provincia autonoma di Trento: "Occorre diminuire numero esemplari su nostro territorio"

(LaPresse) II presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ha espresso soddisfazione dopo l’incontro con il ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto a seguito dell’aggressione dell’orso che ha ucciso Andrea Papi, 26 anni, mentre stava facendo una seduta di running sui sentieri del monte Peller, sopra Caldes. “Ha riconosciuto l’esistenza di un problema per la convivenza tra uomo e orso in Trentino e ha dato il via libera all’abbattimento dell’orso che ha ucciso il giovane e c’è un sostanziale via libera di Ispras sugli altri orsi pericolosi che nel tempo ci sono stati in Trentino”, ha detto Fugatti secondo cui bisogna tornare a un numero più ragionevole di orsi nella provincia autonoma.

