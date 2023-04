Alcuni passanti hanno chiamato il 112, intervenuti i carabinieri: è deceduto in ospedale

Un 25enne è morto durante la notte a Milano in ospedale, dopo essere stato trovato agonizzante dai carabinieri. I militardi nella notte sono intervenuti in via Saponaro, dove hanno trovato l’uomo riverso a terra, in strada, con una ferita da arma da taglio alla schiena. Il giovane è stato notato da alcuni passanti che hanno chiamato il 112.

I militari dell’Arma, che stavano già pattugliando la zona, sono arrivati subito sul posto e hanno allertato i sanitari che, quindi, hanno trasportato il giovane, in codice rosso, al Pronto Soccorso dell’Ospedale Humanitas di Rozzano. Operato e poi ricoverato in terapia intensiva, il 25 enne è deceduto nel corso della notte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata