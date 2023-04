Cause del rogo in corso di accertamento, non si esclude la natura dolosa

Un incendio ha completamente distrutto nella notte un chiosco bar nella prestigiosa spiaggia di Liscia Ruja a Porto Cervo, in Costa Smeralda, nel comune di Arzachena. Intorno alle 22:20 alla centrale operativa dei Vigili del fuoco di Sassari è arrivata la richiesta di soccorso per il rogo di una struttura sulla spiaggia di Liscia Ruja. Sul posto è intervenuta la squadra di Arzachena e in supporto un’autobotte dal distaccamento di Olbia. Presenti anche carabinieri e Guardia costiera per le loro competenze. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento ma non si esclude la natura dolosa. L’intervento è terminato dopo due ore circa, con la bonifica e la messa in sicurezza della struttura. Ingenti i danni.

