La Geo Barents, nave della Ong Medici senza frontiere, è arrivata nel porto di Brindisi: a bordo ci sono 339 migranti provenienti da Pakistan, Siria, Egitto, Bangladesh, Sri Lanka e Somalia. Stando a quanto si apprende, ci sono 27 bambini, di cui 24 non accompagnati. La nave ha tratto in salvo, nei giorni scorsi, i migranti dopo una segnalazione arrivata da Alarm Phone relativa a una imbarcazione in difficoltà. Le operazioni di soccorso erano state rese difficili a causa delle condizioni meteomarine.

