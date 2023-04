Un giovane fan ha raggiunto l'ospedale San Raffaele di Milano in autobus da Cassano d'Adda per consegnare il messaggio al leader di Forza Italia. "Sarò sempre con te. Sono sicurissimo che ce la farai"

“Caro presidente Berlusconi, fra qualche giorno compio 17 anni. Ti seguo politicamente e moralmente da anni. Ti scrivo questa lettera perché da quando ho appreso del tuo ricovero qua al San Raffaele sento di doverti ricambiare un grande favore: in tutti questi anni hai salvato l’Italia creando lavoro e benessere, aiutando i deboli e valorizzando sempre la libertà. Per questo ho voluto lasciarti questa lettera: per dirti che non sei solo“. È il testo della lettera scritta da Francesco T., un giovane fan di Silvio Berlusconi da mercoledì ricoverato in terapia intensiva.

Il giovane ha detto di abitare a Cassano d’Adda e di aver raggiunto in autobus l’ospedale milanese per consegnare la lettera a Marco Macrì, altro fan di Berlusconi proveniente dalla Puglia che da stamattina staziona davanti all’ingresso dell’ospedale e sta raccogliendo i messaggi dei sostenitori. “Io sarò sempre con te con il cuore, con la mente, sono sicurissimo che anche questa volta ce la farai”, continua la lettera di Francesco, che ha raccontato ai cronisti di essere iscritto a Forza Italia giovani e di tifare per il Milan. Berlusconi “l’ho incontrato a Bergamo, una emozione grandissima. Io spero che lui torni in prima linea perché Forza Italia è Berlusconi e Berlusconi è Forza Italia. Nessuno può prendere il suo posto. Berlusconi è l’unico leader che può esserci in Forza Italia ma non lo posso dire sennò mi radiano dal partito”, ha poi scherzato il ragazzo con i giornalisti.

