L'operazione tra Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Sardegna: 6 misure cautelari

Undici indagati per bancarotta fraudolenta, sei misure cautelari e 1200 spazi pubblicitari sequestrati. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Catanzaro e della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura, hanno dato esecuzione all’ordinanza nei confronti di un imprenditore residente in provincia di Milano: la misura cautelare comporta gli arresti domiciliari e il divieto di esercitare attività d’impresa per un anno. La stessa misura interdittiva è stata emessa nei confronti di altri cinque indagati. Sequestrati 1200 spazi pubblicitari di cartellonistica stradale tra Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Sardegna e del valore di oltre 800.000 euro. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, hanno consentito di ipotizzare la sussistenza di gravi fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione a seguito del fallimento nel 2018 di una società, dapprima con sede in Milano e, dal 2015, posta in liquidazione e trasferita presso lo studio di un professionista in provincia di Catanzaro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata