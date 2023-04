Sequestrati dalla Gdf anche hashish e denaro

I Finanzieri del Gruppo di Trento hanno arrestato, in flagranza di reato, un italiano di 34 anni e sequestrato 8,4 Kg di marijuana, 340 grammi di hashish, denaro contante per quasi 4.000 euro, oltre a 3 serre domestiche impiegate per la coltura della cannabis. L’indagine ha tratto da un servizio di perlustrazione, con l’ausilio delle unità cinofile, di un complesso condominiale in Via Brennero Trento, quando il fiuto dei cani Aron e Apiol ha indirizzato i militari verso alcuni garage sotterranei, dove sono stati trovati sacchi di plastica e barattoli di vetro contenenti 7,1 Kg di marijuana, 340 grammi hashish ed altrettanta resina di hashish. Una volta risaliti all’ affittuario, è stata effettuato una perquisizione nella sua residenza, a Caldonazzo, dove sono stati sequestrati quasi 4.000 euro in denaro contante e un bilancino di precisione.

