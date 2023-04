1 minorenne su 15 ha iniziato a lavorare prima dei 15 anni

(LaPresse) L’allarme di Save the Children sul lavoro minorile in Italia: 336 mila bambini e adolescenti tra i 7 e i 15 anni – pari al 6,8% , quasi 1 minore su 15 – hanno avuto esperienze di lavoro. E il 27,8% dei 14-15enni (58.000 adolescenti) che dichiarano di aver avuto un’esperienza di lavoro, ha svolto lavori dannosi per i percorsi scolastici e per il benessere psicofisico. Sono i dati che emergono da un’indagine di Save the Children, sono ancora molti i ragazzi e ragazze coinvolti in attività lavorative prima dell’età consentita per legge (16 anni). Dall’indagine è emerso che tra i 14-15enni intervistati che lavorano o hanno lavorato durante l’anno precedente la rilevazione, quasi 1 su 3 (29,9%) lo fa durante i giorni di scuola, tra questi il 4,9% salta le lezioni per lavorare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata