Polizia intercetta un furgone con a bordo cinque irregolari

La Polizia di Vercelli ha arrestato in flagranza di reato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina tre cittadini pakistani i quali, nell’ambito di un servizio mirato al contrasto del suddetto fenomeno criminale, sono stati trovati alla guida di un furgone a bordo del quale erano trasportati cinque soggetti stranieri irregolari sul territorio nazionale. Le indagini dei poliziotti della Squadra mobile hanno preso avvio dalla presenza anomala nella provincia vercellese di numerosi cittadini pakistani richiedenti protezione internazionale e che, in passato, avevano fatto dei giardini prospicienti l’ingresso dell’Ufficio Immigrazione della Questura il loro luogo di dimora abituale. Dai primi accertamenti è emerso che i trasportati, stipati nel vano di carico di un piccolo furgone, avrebbero pagato una considerevole somma di danaro in cambio di un passaggio sicuro oltre la frontiera al fine di entrare illegalmente in Francia.

