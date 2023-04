Era già stato arrestato Daniele Viti

Gli investigatori della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Roma hanno eseguito, questa notte, il provvedimento di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura di Roma, nei confronti di un uomo, classe 1980, gravemente indiziato dell’omicidio di Andrea Fiore, in concorso con Daniele Viti, già arrestato.

Fiore era stato trovato morto in un appartamento al Tuscolano, Roma, dopo aver chiamato la polizia per dire che era stato ferito da un’arma da fuoco. Era accaduto in via dei Pisoni il 27 marzo.

