Lo stupefacente avrebbe fruttato 10 milioni di euro

Operazione antidroga dei Finanzieri di Livorno e dei funzionari del locale Reparto Antifrode dell’Ufficio delle Dogane. Tre persone sono state colte in flagranza, e arrestate, mentre scaricavano pacchetti dall’interno di un container proveniente dal Sud America: si trattava di cocaina pura, per un totale 53 kg divisi in decine di panetti. La droga è stata sequestrata e i tre soggetti, risultati essere di origini albanesi, sono stati quindi arrestati e portati in carcere a Livorno. La Procura della Repubblica di Livorno sovrintende e coordina costantemente le relative attività di polizia giudiziaria. La droga sequestrata avrebbe fruttato alla criminalità organizzata oltre 10 milioni di euro. Le attività, effettuate in stretta sinergia operativa tra Fiamme Gialle ed ADM, sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Livorno che ha convalidato gli atti.

