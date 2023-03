Sull'uomo pendeva un mandato di cattura europeo

Un cittadino iracheno, residente in Germania, è stato rintracciato e arrestato a Graz, in Austria, accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina lungo la ‘rotta balcanica’. L’uomo è stato fermato dai Carabinieri del ROS in collaborazione con il Comando Provinciale Carabinieri di Udine e il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia. Su di lui pendeva un mandato di arresto europeo emesso dal Gip del tribunale di Udine. L’uomo nel mese di giugno 2022, nel valico alpino stradale italo-austriaco di Passo Pramollo, avrebbe favorito il trasporto di migranti dalla Slovacchia, sottoposti a condizioni disumane all’interno di furgoni merce.

