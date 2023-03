Si tratta di una 94enne e del figlio sessantenne, un fucile era appoggiato sul letto. Indagini in corso

I corpi di due persone, una donna anziana e il figlio sessantenne, sono stati trovati dalla polizia poco dopo le 10.30, in un appartamento del quartiere Labaro, a Roma. Le volanti sono intervenute a seguito di una chiamata arrivata da una persona che aveva sentito cattivo odore provenire dall’abitazione. Gli agenti hanno trovato in casa i corpi della donna, 94enne, sul letto, e di un uomo sessantenne, presumibilmente figlio dell’anziana, riverso a terra. Un fucile era appoggiato sul letto. Sulla vicenda indaga il Commissariato Flaminio e sul posto sono in corso i rilievi della polizia scientifica.

