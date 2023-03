L'animale è stato soccorso dai Vigili del Fuoco e sollevato con un'autogru

Un cavallo bianco, di nome Hersilia, è caduto ieri sera nel canale d'Ivrea a Villareggia Moncrivello, piccolo comune che fa parte della città metropolitana di Torino. I Vigili del Fuoco, assieme a una squadra di sommozzatori, sono intervenuti per salvare l'animale, sollevato con l'aiuto di un'autogru. Le operazioni di soccorso sono durate tre ore, dalle 18 alle 21.

