Il rogo dopo un'esplosione: in salvo il marito e i figli

Una donna è morta nell’incendio scaturito dopo un’esplosione in un edificio a Sant’Urbano, in provincia di Padova. Dall’incendio sono stati salvati un uomo e due bambini. Le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per escludere la presenza di altre persone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata