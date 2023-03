I controlli delle Fiamme Gialle hanno portato alla scoperta di 30 grammi di marijuana e una dose di Mdma(ecstasy), in possesso di ragazzi di età compresa tra i 15 e i 17 anni

La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Sassari, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori, ha individuato a Tempio Pausania tre giovani in possesso di sostanze stupefacenti. In particolare, i controlli delle Fiamme Gialle hanno portato alla scoperta di complessivi 30 grammi di marijuana, nonché di una dose di Mdma (ecstasy), in possesso di ragazzi di età compresa tra i 15 e i 17 anni, i quali nascondevano la sostanza stupefacente all’interno delle tasche dei giubbotti e nelle tasche dei pantaloni. Due giovani sono stati segnalati alla Prefettura per violazioni amministrative (detenzione di stupefacenti per uso personale), mentre in un caso si è reso necessario procedere alla denuncia di un giovane alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori, dato che il quantitativo e le modalità di occultamento e detenzione della sostanza hanno indicato la possibile detenzione ai fini di spaccio della sostanza illecita.

