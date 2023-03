L'intervento della nave Ong 'Life Support' di Emergency in acque internazionali della zona sar maltese

Decine di migranti sono stati soccorsi in acque internazionali al largo di Malta dall’equipaggio di una nave dell’ONG “Emergency”. L’equipaggio dell’imbarcazione “Life Support” ha dichiarato di aver tratto in salvo le 78 persone da un gommone di 12 metri in difficoltà nelle acque internazionali della zona SAR maltese. I migranti salvati, tra cui 28 minori non accompagnati e tre donne, provengono da diversi Paesi dell’Africa subsahariana. Secondo l’ONG, Malta non ha ancora assegnato loro un porto sicuro né coordinato il salvataggio. Nel frattempo la “Life Support” si sta dirigendo verso altre due imbarcazioni in difficoltà. Le persone in fuga da conflitti o povertà prendono abitualmente imbarcazioni verso l’Europa, anche se il Mediterraneo centrale è la rotta migratoria più pericolosa al mondo, secondo l’Organizzazione internazionale per le migrazioni.

