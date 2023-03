Coinvolte due auto, un van e un furgone: deceduti un uomo di 38 anni e un altro di 54

Un grave incidente stradale mortale ha coinvolto quattro mezzi nel Vercellese, provocando la morte di due persone. Lo schianto è avvenuto sulla Sp11 a San Germano Vercellese e ha visto coinvolte due auto, un van e un furgone. Sono deceduti un uomo di 38 anni, alla guida di una delle auto e un uomo di 54, che, secondo quanto si apprende, si trovava sul van. Sul posto il 118 e le forze dell’ordine, per accertare la dinamica dell’incidente. Altre quattro persone sono state trasportate in ospedale in codice verde.

