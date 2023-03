Alla nave di Msf è stato assegnato il porto di Bari

Medici senza frontiere ha soccorso 190 migranti nel Mediterraneo. La Geo Barents sarebbe arrivata in soccorso a un’imbarcazione in difficoltà. “Ci è stato appena assegnato il porto di Bari“, fa sapere il team della Geo Barents. “Sono previsti due giorni e mezzo circa di navigazione per raggiungere il porto”, conclude la Ong.

