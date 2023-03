Operazione della Gdf: sei denunce per contraffazione e frode

I militari del II Gruppo della Guardia di Finanza e i funzionari del Reparto Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sottoposto a sequestro al porto di Genova 382 tonnellate di pellet proveniente da Turchia, Cina, Lettonia ed Egitto con marchi di qualità contraffatti e informazioni fallaci circa l’origine e la composizione del prodotto.L’operazione, denominata “Prometeo”, è scaturita dai controlli sulle merci in transito nei bacini portuali di Genova-Sampierdarena e Genova-Pra’, specificamente orientati, anche alla luce del rincaro dei combustibili dovuto alla delicata situazione internazionale, all’individuazione di potenziali illeciti in materia di commercio di pellet. In 15 container c’erano decine di migliaia di confezioni di pellet, sulle quali erano stati apposti marchi di qualità risultati contraffatti e indicazioni false circa l’origine della merce, presentata come proveniente da Paesi tradizionalmente produttori dei biocombustibili di migliore qualità. Sei legali rappresentanti delle società importatrici sono stati denunciati a vario titolo per contraffazione e frode in commercio.

