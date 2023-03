Si era sentito male ieri, era stato ricoverato: oggi il decesso

È morto oggi all’ospedale fiorentino di Careggi, dove era ricoverato da ieri in gravi condizioni, il ragazzo di 17 anni che aveva accusato un malore durante una lezione in classe, alla scuola Enriques di Castelfiorentino (Firenze). A prestare i primi soccorsi al giovane erano stati l’insegnante e una collaboratrice scolastica. Immediato anche l’intervento della Misericordia di Castelfiorentino e dell’automedica inviata sul posto dal 118. Il ragazzo era stato trasportarlo sull’elisoccorso Pegaso, atterrato nel campo sportivo vicino all’istituto. Poi il volo verso l’ospedale di Careggi dove il 17enne era arrivato in condizioni apparse subito gravissime ai medici.

