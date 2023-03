Il presidente di Libera al corteo: Attraversiamo le vie della città per scuotere le coscienze"

“Le mafie sono più forti di prima nonostante il grande lavoro di magistrati e forze di polizia”. L’avvertimento di Don Luigi Ciotti arriva al corteo di Milano per la XXVIII Giornata della memoria e dell’impegno delle vittime innocenti delle mafie. “Abbiamo la responsabilità e il dovere di una memoria viva, di non dimenticare”, ha spiegato il presidente di Libera associazioni nomi e numeri contro le mafie aggiungendo: “Attraversiamo le vie della città per scuotere le coscienze”.

