L'opera in provincia di Cosenza dedicata all'ufficiale dei carabinieri ucciso il 3 settembre 1982

Inaugurato a Diamante, in provincia di Cosenza, un murale dedicato al generale dei carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa, ucciso dalla mafia il 3 settembre 1982. L’opera, realizzata dall’artista Agostino Cimele, è stata svelata, in occasione della Giornata in memoria delle vittime delle mafie, alla presenza di autorità civili, militari e religiose, delle scuole, delle associazioni e della cittadinanza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata