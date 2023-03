Vigili del fuoco in azione per tutelare un patrimonio Unesco

Vigili del fuoco in azione venerdì a Meledo di Sarego, nel Vicentino, per tutelare un patrimonio Unesco. Spente le fiamme che avevano interessato un’area sotto la Barchessa di Villa Trissino, progettata dal Palladio. Concluse in serata le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area.

