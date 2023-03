Gli imbrattamenti nella zona di via Padova e piazza Durante

Imbrattamento durante il corteo antifascista per Dax a Milano. Oltre ai cori in memoria di Davide Cesare, ucciso nel 2003, sono stati intonati cori per chiedere lo stop del 41 bis per Alfredo Cospito. ‘Dax odia’ e ‘Fuori Alfredo dal 41 bis’ alcune delle scritte comparse nel sottopasso di via Padova e nella zona di piazza Durante a Milano. Il corteo ha ricordato anche Fausto e Iaio, Fausto Tinelli e Lorenzo ‘Iaio’ Iannucci, frequentatori del centro sociale Leoncavallo, uccisi a Milano il 18 marzo 1978.

