"Ci meritiamo di stare bene" è lo slogan dei ragazzi

“Ci meritiamo di stare bene”, è l’urlo lanciato dalla Rete degli studenti medi che oggi – 15 marzo – è scesa in piazza davanti al ministero della Salute a Roma per chiedere investimenti nella scuola e tutela per i ragazzi di fronte alle tante patologie legate al disagio giovanile.

