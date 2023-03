Omicidio-suicidio in contrada Acquasanta a Gioiosa Marea

Prima ha sparato alcuni colpi di pistola alla moglie, uccidendola, poi si è tolto la vita con la stessa arma. La tragedia è avvenuta questa mattina nell’abitazione della coppia in contrada Acquasanta a Gioiosa Marea in provincia di Messina. A sparare è stato un brigadiere in pensione della guardia di finanza di 65 anni. La moglie aveva 61 anni.

A dare l’allarme sono stati i vicini di casa che hanno sentito gli spari. I carabinieri sono entrati nell’appartamento della coppia trovandoli uno accanto all’altro, privi di vita. Non sono ancora chiari i motivi che hanno spinto l’uomo a uccidere la moglie a togliersi la vita. Sul posto in questo momento il medico legale e gli specialisti del Ris per cristallizzare la scena. L’arma è stata trovata vicino all’ex finanziere.

