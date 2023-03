Un colpo è stato messo a segno, sventati altri due

I carabinieri di Caserta hanno arrestato due persone, accusate di due tentate rapine ed una rapina consumata a mano armata ai danni di uffici postali del Casertano. In manette sono finiti un uomo di 45 anni e un 22enne. La rapina è stata commessa il 25 gennaio, nell’ufficio Postale in via Ferrarecce, a Caserta. Individuati i presunti responsabili, le indagini hanno poi accertato le loro responsabilità in altre due tentate rapine ad uffici postali della zona.

