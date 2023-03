Agiva da solo armato di un coltello a grossa lama

Lo scorso ottobre in soli due giorni, in Brianza si era reso responsabile di tre violente azioni criminali commesse nei confronti altrettante vittime. Arrestato dai carabinieri un rapinatore 17enne. Agiva da solo armato di un coltello a grossa lama. Nelle immagini anche il tentativo di rapina poi andato a vuoto in un bar di Carate B.za dove la titolare, una 52enne che in quel momento si trovava sola intenta a preparare l’apertura del locale, nonostante fosse stata colta di sorpresa, aveva comunque trovato la forza e il coraggio di reagire alla minaccia armata del giovane. La coraggiosa barista, che durante la colluttazione indietreggiando era inciampata e rovinata a terra, si era difesa con una sedia e era riuscita a far desistere il 17enne dal suo intento delittuoso. Nei giorni scorsi il giovane, sul quale gravano ulteriori precedenti per reati contro la persona, è stato prelevato dai carabinieri presso l’abitazione di famiglia e trasferito in una comunità rieducativa minorile lombarda

