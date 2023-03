Un 23enne pachistano ha colpito la donna, 45enne, nella loro abitazione nel Torinese

Grave lite in famiglia a Pinerolo, in via Sommeiller, nel Torinese: morta una donna. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, un cittadino pachistano 23enne avrebbe colpito la madre più volte con un martello. La donna, 45enne, è risultata subito gravemente ferita alla testa. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Pinerolo e l’ambulanza della Croce verde.

La tragedia si è consumata questa mattina presto nell’abitazione dove, secondo i primi accertamenti, vivevano i due. Sul caso indagano i carabinieri. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, l’uomo sarebbe già stato fermato a Pinerolo: aveva ancora il martello in mano all’arrivo della polizia locale.

Sarebbe stato il marito della vittima a dare l’allarme per quanto accaduto, recandosi dalla polizia locale e parlando di “sangue” nell’abitazione. Secondo i primi accertamenti la famiglia viveva insieme nell’appartamento di via Sommeiller.

