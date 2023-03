Sono già 20 le donne uccise in Italia nel 2023. Venti femminicidi in meno di tre mesi: lo riporta il report del ministero dell’Interno. Diciotto su 20 sono state uccise in ambito familiare. Il report è aggiornato al 5 marzo: “Analizzando gli omicidi del periodo sopra indicato rispetto a quello analogo dello scorso anno, si nota un decremento nell’andamento generale degli eventi, che da 57 passano a 56, mentre aumenta il numero delle vittime di genere femminile (che passano da 19 a 20)” si legge nel report.

“Per quanto attiene, invece, ai delitti commessi in ambito familiare/affettivo, questi restano invariati (25), mentre aumentano le vittime di genere femminile, che da 17 passano a 18”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata