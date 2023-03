Le organizzatrici: "Continuiamo a combattere contro una violenza non solo fisica ma anche economica"

Il corteo delle attiviste dell’associazione ‘Non una di meno‘ sfila per le strade del centro di Napoli in occasione dell’8 marzo. “Continuiamo a combattere contro una violenza che non è solo fisica ma anche economica e strutturale nella nostra società”. Queste le parole delle organizzatrici.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata