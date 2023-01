Foto dall'archivio

Alcuni ladri sono entrati col volto coperto nella villa di Montesilvano Colle prendendo in ostaggio moglie e figlia, portati via preziosi e monili in oro

L’abitazione di Saturnino De Cecco, membro della famiglia proprietaria dell’omonimo pastificio, è stata presa d’assalto da alcuni rapinatori, 4 o forse 5, entrati col volto coperto nella villa di Montesilvano Colle, in provincia di Pescara. Saturnino è figlio di Filippo Giovanni De Cecco, fondatore dell’omonimo impero della pasta.

Nel corso della rapina nella villa dell’imprenditore della pasta Saturnino De Cecco, avvenuta ieri sera sulle colline di Montesilvano, in provincia di Pescara, i rapinatori hanno preso in ostaggio la moglie e la figlia: a quanto apprende LaPresse le hanno chiuse in cucina per poi chiedere all’uomo di aprire la cassaforte. Portati via preziosi e monili in oro ma il danno resta ancora da quantificare.

