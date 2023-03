L'iniziativa dell'associazione 'DonnexStrada'

Una camminata tra le vie dei quartieri Pigneto e San Lorenzo per dire “Libere sempre” anche di notte. Una iniziativa nata dall’associazione ‘Donnexstrada’ – Associazione non profit che si occupa di violenza contro le donne e sicurezza in strada – per accendere un faro sulla poca sicurezza delle strade, soprattutto nelle ore notturne e soprattutto “in quei quartieri, che insieme a San Basilio e Tor Bella Monaca- come spiega Ilariari Saliva, presidente dell’associazione ‘DonnexStrada’ – risultano percepiti nei sondaggi come le zone più pericolose”.

