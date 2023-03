Foto d'archivio

Le vittime sono Francesca Faggi, 51 anni, e Luca Faggi, 25. La nonna del giovane, 83 anni, è in ospedale in codice rosso

È di due persone morte, un uomo e una donna, e un’altra donna trasportata in ospedale in codice rosso il bilancio di un incendio divampato, per cause in corso di accertamento, la scorsa notte, intorno alle 4, in un’abitazione in una palazzina a Sesto Fiorentino (Firenze), in via della Sassaiola. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e personale sanitario del 118. Le fiamme e il fumo hanno invaso tutto l’appartamento, composto da un piano terra e un primo piano.

Vittime sono zia e nipote

Sono una zia e suo nipote le due vittime dell’incendio. I due, Francesca Faggi di 51 anni e Luca Faggi di 25 anni, sono stati portati all’esterno della casa dai vigili del fuoco, ma il medico del 118 ha soltanto potuto constatarne il decesso. La nonna del giovane, 83 anni, è rimasta gravemente intossicata ed è stata portata in codice rosso all’ospedale fiorentino di Careggi. Ancora da stabilire le cause del rogo che ha distrutto la palazzina monofamiliare, composta da un piano terra e un primo piano. Sembra esclusa l’ipotesi di una fuga di gas.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata