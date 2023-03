La missiva è stata mostrata alla stampa dall'avvocato dell'anarchico

“Oggi sono pronto a morire per far conoscere al mondo cosa è veramente il 41bis, 750 persone lo subiscono senza fiatare, mostrificati di continuo dai mass media” è un passaggio della lettera scritta a mano da Alfredo Cospito quando era nel carcere di Sassari prima del trasferimento a Milano. La missiva, con bollino della censura del carcere di Opera, è stata mostrata alla stampa dall’avvocato dell’anarchico Flavio Rossi Albertini in Sala Nassiriya al Senato. “Amo la vita, sono un uomo felice e non vorrei scambiare la mia vita con quella di un altro. È proprio perché la amo che non posso accettare questa non vita senza speranza” conclude il detenuto.

