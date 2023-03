L'avvocato Rossi Albertini: "Potrebbe essere chance per risolvere vicenda"

“Cospito è stato fatto diventare un simbolo e probabilmente se questa storia continuerà lo diventerà ancora di più. Lunedì prossimo rivedrò Alfredo Cospito anche se ci sono colleghi milanesi che vanno a trovarlo ogni giorno. Stiamo valutando un ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Lo stiamo facendo con una collega molto valida e competente nel campo dei ricorsi internazionali che si chiama Antonella Mascia. Potrebbe essere una chance per risolvere la vicenda perché gli strumenti in Italia non sono più adottabili” così l’avvocato di Alfredo Cospito Flavio Rossi Albertini a margine della conferenza stampa in Senato sulle condizioni dell’anarchico detenuto nel carcere di Milano al regime di 41bis.

