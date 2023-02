Il legale dell'anarchico Flavio Rossi Albertini, a Milano, all'uscita da Opera

Alfredo Cospito è rientrato nel carcere di Opera a Milano dopo aver trascorso un periodo ricoverato all’ospedale San Paolo del capoluogo lombardo. Secondo il legale, Flavio Rossi Albertini, l’anarchico, detenuto in regime di 41 bis, sarebbe meno al sicuro in cella. “In ospedale era monitorato con strumenti che valutavano battiti cardiaci ed eventuali fibrillazioni. Qui in carcere non li l’ha. Lì gli facevano esami ematici tutti i giorni, qui no”, ha detto l’avvocato del 55enne uscendo da Opera ma ha precisato anche che Cospito non desiderava rimanere al San Paolo. “E’ consapevole della condizione di tanti altri detenuti al 41bis che avrebbero molta più necessità di cure ospedaliere e nonostante questo rimangono in carcere. Quindi no: non desiderava restare in ospedale”, ha concluso Rossi Albertini.

