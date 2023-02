La madre convivente lo avrebbe scoperto a letto in una pozza di sangue con ferite da arma da taglio sul corpo

Un uomo di 48 anni è morto a causa di ferite da arma da taglio durante il trasporto in ospedale. A dare l’allarme la madre convivente, che nella tarda mattinata avrebbe scoperto il figlio a letto, in una pozza di sangue e agonizzante. La donna, secondo quanto si apprende, avrebbe allertato polizia e 118. Sul posto la Squadra Mobile di Campobasso e la Scientifica. Atteso l’arrivo del magistrato o le disposizioni della Procura.

Trovato con coltello nel petto, ipotesi suicidio

Gli investigatori della Squadra Mobile di Polizia di Campobasso sono al lavoro con i tecnici della Scientifica nell’appartamento di via Novelli dove questa mattina, intorno alle 11 e 30, una donna ha trovato il figlio 48enne agonizzante in una pozza di sangue. L’uomo è deceduto durate il trasporto in ospedale per le conseguenze delle ferite da arma da taglio, sembra a causa del perforamento di un polmone.Fonti investigative confermano che al momento non ci sono elementi che possano far ipotizzare scenari differenti dal suicidio, sebbene la modalità sia inconsueta. Questo anche alla luce delle condizioni di depressione della vittima e della carenza di macchie di sangue nella stanza e del racconto che la madre, che ha dato l’allarme chiamando il 113, ha fornito agli inquirenti. Il corpo del 48enne si trova all’ospedale Cardarelli di Campobasso a disposizione dell’autorità giudiziaria.

