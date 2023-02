Il bilancio del naufragio si è aggravato a 63 persone morte

Si aggrava il bilancio della strage di migranti in Calabria. È infatti morto l’uomo ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Crotone per le ferite riportate nel naufragio di ieri davanti alle coste di Steccato di Cutro. Altri tre corpi erano stati recuperati questa mattina nel corso delle ricerche dei dispersi. Le vittime accertate salgono quindi a 63, mentre i superstiti sono un’ottantina. Nella frazione di Cutro l’omaggio floreale alle vittime: decine di mazzi di fiori per ricordare i naufraghi.

