All’indomani della sentenza della Cassazione che gli ha confermato il regime di 41bis, Alfredo Cospito è stato visitato dal medico di guardia all’ospedale San Paolo, dove l’anarchico è ricoverato. Secondo quanto apprende LaPresse la situazione appare stazionaria e Cospito questa mattina ha fatto colazione: per lui tre bicchieri di caffè d’orzo, 10 bustine di zucchero e un integratore alimentare. L’anarchico è a letto, vede la televisione e sembra- secondo quanto riferito -apparentemente tranquillo.

Volantino anarchici: “Sua morte segnerà punto di svolta”

“Una cosa è chiara, l’eventuale morte del rivoluzionario Cospito, già in gravi condizioni di salute ed in rapido peggioramento, segnerà il punto di svolta tra ‘un prima e un dopo’ nella lotta politica tra le classi in questo paese. Da quel punto, però, non è detto che la piega degli eventi andrà nella direzione auspicata dagli apologeti della tortura del 41 Bis”. È quanto si legge in un volantino di un gruppo anarchico visionato da LaPresse. “Un’intimidazione ‘a mano armata’ rivolta innanzitutto contro quei settori di classe rivoluzionari che, nella situazione imposta, decidessero in qualche modo di accelerare il processo di ‘costruzione delle condizioni dell’offensiva’, che da più parti sta facendo capolino tra le maglie di una classe proletaria immiserita e frastornata, sempre più sacrificata all’altare del Profitto, ma sempre meno disponibile a sacrificarsi per l’arricchimento dei padroni”, scrivono gli anarchici.

