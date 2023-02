Mohammed Abidi, 33 anni, è accusato di omicidio preterintenzionale

È stato arrestato in Francia Mohamed Abidi, il 33enne accusato dell’omicidio del caporalmaggiore Danilo Salvatore Lucente Pipitone, morto dopo aver subito una violenta aggressione la notte tra il 10 e l’11 febbraio, nel quartiere Centocelle di Roma. L’indagine della squadra mobile è stata coordinata dalla procura con gli aggiunti Michele Prestipino e Paolo Ielo e il pm Gennaro Varone. Subito dopo l’individuazione del sospettato, che ha precedenti per rapina, i magistrati avevano richiesto il mandato di arresto europeo, con l’accusa di omicidio preterintenzionale, che ha consentito l’arresto e la richiesta di consegna in Italia dell’indagato.

