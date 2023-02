Immagine d'archivio

Sinistri mortali sull'A4 e sull'A26

Altri due incidenti mortali sule autostrade italiane. Sull’A4, in corrispondenza di Pero, un uomo alla guida di un furgone Fiat Doblò ha perso la vita scontrandosi con un camion per cause ancora da accertarsi: nell’impatto il furgone è finito completamente sotto al camion e l’automobilista è morto sul colpo. Vigili del fuoco al lavoro per estrarre da lamiere un pitbull che è ancora vivo.

Sull’A26, invece, intorno al km 125 nel territorio di Casalbeltrame, nel Novarese, un’auto è uscita di strada e ha preso fuoco: il conducente è morto carbonizzato. Secondo le prime informazioni, il mezzo viaggiava in direzione di Gravellona Toce e sarebbe uscito di strada autonomamente. Sul posto è intervenuto il 118. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

