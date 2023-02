Il conducente della Lancia Musa che ha tamponato l'auto delle vittime non risulta in grado di fornire alcuna versione dei fatti. In passato sarebbe stato in cura presso strutture ospedaliere

Sono in corso accertamenti di tipo sanitario sull’uomo che era alla guida della Lancia Musa che ha tamponato una Lancia Y, nella notte di sabato scorso, alla barriera autostradale A4 Torino-Milano Ghisolfa, provocando la morte di due donne. Al vaglio degli investigatori della Polizia Stradale anche la condizione psichiatrica del soggetto, che non risultava in grado di fornire alcuna versione dei fatti accaduti. A tal proposito si sta valutando il suo passato anche in relazioni a pregressi stati di malessere per i quali sarebbe stato in cura presso strutture ospedaliere. La visione dei filmati di sorveglianza della rete autostradale è stata determinante per ricostruire l’evento e la sua dinamica in quanto si vede il veicolo tamponato viaggiare a ridotta velocità per immettersi nella pista riservata al ritiro del biglietto di pedaggio e l’altro veicolo sopraggiungere a velocità sostenuta e senza rallentare, per colpire violentemente, da dietro, l’autovettura dove viaggiavano le due donne proiettandola in avanti per diversi metri. Le indagini sono tutt’ora in corso sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

