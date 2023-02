Cinque giovani ambientalisti si sono seduti per terra in Viale Luigi Sturzo con uno striscione con su scritto: "Non paghiamo il fossile"

Cinque giovani appartenenti al movimento “Ultima generazione” hanno bloccato il traffico in Viale Luigi Sturzo, sedendosi in strada con uno striscione con su scritto: “Non paghiamo il fossile”. I Carabinieri del Comando Provinciale di Milano sono intervenuti interrompendo il flash mob e ripristinando la normale circolazione stradale. I 5 manifestanti sono stati condotti in Caserma dai Carabinieri per i dovuti accertamenti.

I Carabinieri del Nucleo Informativo del Comando Provinciale di Milano hanno deferito in stato di libertà i 5 giovani del movimento “Ultima generazione” che questa mattina hanno bloccato il traffico in Viale Luigi Sturzo, sedendosi in strada con uno striscione con su scritto: “Non paghiamo il fossile”.

I Carabinieri sono subito intervenuti interrompendo il flash mob e ripristinando la normale circolazione stradale. I 5 manifestanti sono stati denunciati per manifestazione non autorizzata, resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio.

