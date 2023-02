Gli inquirenti pensano al femminicidio nel caso di Sigrid Gröber, la donna 39enne morta in ospedale a Merano, in provincia di Bolzano, nella notte tra sabato e domenica. Indagato il compagno Alexander Gruber, 55 anni, custode della scuola alberghiera Kaiserhof: era stato proprio lui a dare l’allarme dopo aver passato la serata con la donna. Agli operatori aveva detto che Gröber era caduta dalle scale. I due avevano una relazione ma non erano conviventi. Per chiarire i contorni della vicenda si attende ora l’esito dell’autopsia.

