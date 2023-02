Il latitante era stato arrestato a Bali lo scorso 3 febbraio

Estradato in Italia Antonio Strangio, arrestato a Bali – in Indonesia – lo scorso 3 febbraio dopo sette anni di latitanza. Il narcotrafficante 32enne è legato all’omonima famiglia di ‘ndrangheta che da San Luca ha costruito un impero economico. La polizia di Bali non ha voluto precisare quando sarà trasferito in Italia, adducendo motivi di sicurezza. Tuttavia Strangio è stato mostrato ai giornalisti durante una conferenza stampa tenutasi all’aeroporto ed è stato visto mentre veniva scortato nella sala partenze.

