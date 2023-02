Il capomissione Emanuele Nannini: "I naufraghi stanno bene, ma molti hanno segni di torture"

Cominciate al porto di Civitavecchia le operazioni di sbarco dei 156 naufraghi tratti in salvo in due diverse operazioni nel Mediterraneo dalla nave Life Support di Emergency. “Per noi il senso di questa operazione è soprattutto quello di salvare la vita di queste persone che scappano da guerre, torture, situazioni di sofferenza e soprattutto da quello che è il caos libico”, spiega Emanuele Nannini, capomissione di Emergency. “I 156 naufraghi stanno bene anche se su di loro sono evidenti i segni della torture subite in Libia. Tra loro c’erano tre bambini e una trentina di minori non accompagnati”, ha proseguito Nannini: “Mercoledì prossimo contiamo di ripartire da Civitavecchia per raggiungere nuovamente le acque internazionali di fronte alle coste libiche”.

