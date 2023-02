Non sono stati trovati segni di violenza o ferite. Il ragazzo non dava sue notizie dal pomeriggio del 16 febbraio

Il corpo semicarbonizzato di un ragazzo di 16 anni è stato ritrovato vicino a un’area di parcheggio a Merì, un paese vicino Messina. È stata disposta l’autopsia ma, secondo quanto si apprende da una prima ispezione cadaverica, non sono stati trovati segni di violenza o ferite da arma da fuoco o da taglio sul corpo. Per ricostruire le dinamiche dell’accaduto indagano i carabinieri di Messina e i Ris che stanno effettuando tutti i rilievi. Al momento non viene esclusa nessuna pista, potrebbe essersi trattato anche di un suicidio. Il ragazzo non aveva dato più sue notizie dal tardo pomeriggio di ieri, 16 febbraio.

