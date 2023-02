Tra questi vestiti, addobbi e giocattoli trovati privi dei necessari requisiti di conformità e sicurezza

Oltre 16 mila prodotti non sicuri, quali accessori per il carnevale, vestiti e addobbi di carnevale e giocattoli, privi dei necessari requisiti di conformità e sicurezza, oltre che delle indicazioni di provenienza degli stessi, sono stati sequestrati dai i finanzieri del Comando Provinciale di Lucca. I controlli sono stati intensificati in occasione della 150° edizione del Carnevale di Viareggio, un periodo caratterizzato da una grande affluenza di persone. Sanzioni pecuniaria da un minimo di € 2.016 a un massimo di € 35.082 per i negozianti.

